Evonik trotz Handelsstreit und Autoflaute zuversichtlich

Essen (dpa) - Der Spezialchemie-Konzern Evonik sieht sich trotz Autoflaute und internationaler Handelskonflikte auf Kurs zu seinen Jahreszielen. «Die Abkühlung im Welthandel und die zunehmende Schwäche in wichtigen Industrien machen es uns nicht leichter», sagte Konzernchef Christian Kullmann laut Mitteilung am Donnerstag in Essen. «Dennoch bleiben wir auf Jahressicht zuversichtlich.»

Von dpa