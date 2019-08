Üben für Schneepflug-Meisterschaft: Drei NRW-Teams dabei

Weilerswist (dpa/lnw) - Mitten im Hochsommer ist in der Autobahnmeisterei Weilerswist bei Bonn schon der Schneepflug im Einsatz. Zwei Mitarbeiter trainieren für die Deutschen Meisterschaften im Schneepflug-Fahren im hessischen Gudensberg, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mitteilte. Für NRW gehen drei Teams mit je zwei Fahrern an den Start. Auch Kollegen der Straßenmeisterei Halle/Westfalen und Erwitte wollen sich beweisen.

Von dpa