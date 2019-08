Gerhard-Richter-Museum soll weitergeplant werden

Köln (dpa) - Obwohl der weltbekannte Künstler Gerhard Richter nach eigenen Worten eigentlich gar kein eigenes Museum braucht, soll in Köln weiter in diese Richtung geplant werden. Richters Worte seien keinesfalls als Absage zu werten, sagte am Donnerstag der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU), der die Idee eines Gerhard-Richter-Museums lanciert hatte. «Das passt zu seinem Naturell, das hat er übrigens auch schon mal so in der Form geäußert, aber immer mit einem kleinen Smiley. Das ist jetzt nicht eine Form von Absage», betonte Schramma.

Von dpa