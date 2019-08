Leverkusen beklagt drei Ausfälle zum Ende der Vorbereitung

Leverkusen (dpa) - Gleich auf drei Fußball-Profis muss Bundesligist Bayer Leverkusen in der Endphase der Saison-Vorbereitung verzichten. Wie der Werksclub am Donnerstag mitteilte, muss Joel Pohjanpalo wegen einer Belastungsreaktion im rechten Fuß einige Wochen aussetzen. Selbst eine Belastungspause des finnische Angreifers nach der im Testspiel gegen SD Eibar im Trainingslager in Zell am See erlittenen Blessur führte zu keiner Verbesserung. Nun wird der 24-Jährige vorerst komplett aus dem Training genommen.

Von dpa