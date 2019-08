Nach Randale: Ministerium startet «Wertedialog» im Rheinbad

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die bundesweit beachtete, wiederholte Randale im Düsseldorfer Rheinbad wird zur Chefsache für die nordrhein-westfälische Landesregierung. In der zweiten Augusthälfte will das NRW-Integrationsministerium in seiner Veranstaltungsreihe «Wertedialog» bei einem Extra-Termin im Rheinbad über Grundwerte ins Gespräch kommen. Das kündigte Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) am Donnerstag nach einem Besuch des Rheinbads an, an dem auch Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) teilnahm. Ob Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) an dem Termin teilnehmen wird, konnte offiziell noch nicht bestätigt werden.

Von dpa