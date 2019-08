MSV-Trainer freut sich auf Rückkehr nach Braunschweig

Braunschweig (dpa) - Torsten Lieberknecht freut sich auf das erste Wiedersehen mit seinem langjährigen Verein Eintracht Braunschweig. «Ich habe ja in meinen 15 Jahren bei der «Aantracht» auch schon mal mitbekommen, wo die Gäste ihre Kabine haben», sagte der Trainer des MSV Duisburg in einem Interview der «Braunschweiger Zeitung». «Ich hoffe natürlich, dass die Braunschweiger Fans, wenn sie mich sehen, genauso positive Erinnerungen an die lange Zeit haben wie ich.»

Von dpa