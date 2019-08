Sozialpädagoge soll Kinder missbraucht haben: U-Haft

Kleve (dpa/lnw) - Weil er Kinder sexuell missbraucht haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 49 Jahre alten Sozialpädagogen aus Kevelaer am Niederrhein. Der Beschuldigte sei seit vergangener Woche in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Kleve am Freitag mit. Der Mann soll einen Minderjährigen aus seiner Verwandtschaft zwischen 1998 bis 2002 in 40 Fällen - teilweise schwer - sexuell missbraucht haben. Der Beschuldigte hatte sich Anfang Juli selbst angezeigt.

Von dpa