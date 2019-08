79-Jähriger soll Ehefrau mit Auto überrollt haben

Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Autounfall mit einer Fußgängerin in Dorsten hat ein Richter Haftbefehl gegen den Ehemann der Getöteten erlassen. Die 65-Jährige war im September 2018 auf der Zufahrt zum Wasserschloss Lembeck vom Auto ihres Mannes erfasst und überrollt worden. Sie starb später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Ermittlungen und Gutachten hätten nun den Tatverdacht des Totschlags gegen den 79 Jahre alten Ehemann und Fahrer des Unfallwagens erhärtet, hieß es. Der Haftbefehl sei bereits am Dienstag vollstreckt worden.

Von dpa