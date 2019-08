Eisenstange löst sich von Autoscooter: Frau verletzt

Paderborn (dpa/lnw) - Eine herabfallende Stange hat am Donnerstagabend eine Kirmesbesucherin in Paderborn am Fuß verletzt. Die Eisenstange habe sich aus der Dachkonstruktion eines Autoscooter-Fahrgeschäfts gelöst, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 42 Jahre alte Frau hatte demnach am Rand der Fahrfläche gesessen, als sie getroffen wurde. Sie kam mit einer blutenden Wunde ins Krankenhaus.

Von dpa