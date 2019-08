Zellenbrand in LVR-Klinik: Insasse blieb unverletzt

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - In der forensischen Abteilung der LVR-Klinik Bedburg-Hau am Niederrhein ist am Freitagmittag ein Zellenbrand ausgebrochen. Drei Bedienstete konnten das Feuer schnell löschen, wie die Polizei Kleve mitteilte. Der 30-jährige Zellenbewohner blieb unverletzt. Die Beschäftigten erlitten laut Polizei beim Löschen leichte Rauchvergiftungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen. Die Mitarbeiter wurden bereits im Krankenhaus befragt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von dpa