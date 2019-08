Die Tat geschah demnach am Donnerstagnachmittag. Verletzt wurde niemand, da das Büro des Unternehmens in der Innenstadt zu der Zeit nicht besetzt war. «In den Wohnräumen darüber waren aber Menschen in Gefahr», sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Der Mann verschwand zunächst unerkannt. Nach ihm wurde gefahndet. Über die Motivlage wurde nichts bekannt. Eine Mordkommission ermittelt.