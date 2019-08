21 Unfälle mit E-Scootern in Köln: sieben Schwerverletzte

Köln (dpa/lnw) - Nach zahlreichen Unfällen mit E-Scootern in den ersten Wochen seit der Freigabe für den Verkehr will die Kölner Polizei gemeinsam mit Verleihfirmen Maßnahmen ergreifen. Bis Ende Juli seien in Köln bereits 21 Unfälle mit E-Tretrollern aufgenommen worden, teilte die Polizei der größten NRW-Stadt am Freitag mit. In 20 davon waren die E-Scooter-Fahrer auch die Verursacher der Unfälle. Die Schadensbilanz: sieben Schwer- und 14 Leichtverletzte.

Von dpa