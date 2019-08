Kohler skeptisch nach Hummels-Rückkehr

Dortmund (dpa) - Der einstige Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler sieht die Leistungen von Dortmund-Rückkehrer Mats Hummels und dessen langjährigem Abwehrpartner Jérôme Boateng vom FC Bayern kritisch. Beide waren 2014 in Brasilien mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden. In einem am Samstag veröffentlichten Interview des Portals «Sportbuzzer» sagte Kohler, wenn Boateng gesund sei, könne er auf gutem Niveau spielen. «Aber weder er noch Hummels können noch ihr früheres Weltklasse-Niveau erreichen, höchstens mal über Wochen oder ein paar Monate. Außerdem sind die beiden verletzungsanfälliger als früher», betonte Kohler.

Von dpa