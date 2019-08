Luxemburger Reiterin Charlotte Bettendorf siegt in Münster

Münster (dpa) - Die Luxemburger Springreiterin Charlotte Bettendorf hat den Großen Preis beim Turnier der Sieger in Münster gewonnen. Zum Abschluss setzte sie sich am Sonntag mit ihrer Stute Raia d'Helby durch. Die 30-Jährige blieb in zwei Umläufen ohne Fehler und war in der zweiten Runde in 33,93 Sekunden die Schnellste. Hinter der Schwedin Angelica Augustsson Zanotelli auf Nintender Star kam Weltmeisterin Simone Blum auf ihrem Gold-Pferd Alice auf Rang drei. Die Prüfung war die vierte Station von sechs Etappen der Riders Tour.

Von dpa