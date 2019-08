Buchhändler Thalia will künftig mehr Spielzeug verkaufen

Berlin (dpa) - Nach der Ankündigung einer Fusion mit dem Konkurrenten Mayersche will Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia künftig seinen Spielzeug-Verkauf ausweiten. «Aus vielen Innenstädten sind die Fachhändler doch längst verschwunden und haben eine Lücke hinterlassen», sagte Thalia-Chef Michael Busch der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag). Nach dem Vorbild des Fusionspartners werde Thalia in den kommenden Monaten in den großen Läden bis zu 1000 Quadratmeter große Spielwarenabteilungen einrichten.