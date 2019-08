Lottospieler aus dem Kreis Unna wird Millionär

Münster (dpa/lnw) - Dank sechs richtiger Zahlen darf sich ein Lottospieler aus dem Kreis Unna über einen Gewinn in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro freuen. Der Gewinner hatte dafür einen Spieleinsatz von 10,35 Euro investiert, wie die Lottogesellschaft WestLotto mit Sitz in Münster am Montag mitteilte. Mit dem Gewinn ist der Spieler bereits der 13. Lotto-Millionär in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr.

Von dpa