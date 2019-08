Verfolgungsfahrt in Hagen endet an Hauswand

Hagen (dpa/lnw) - In Hagen hat sich ein 31-Jähriger eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Diese endete erst, als der Fahrer gegen eine Hauswand prallte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann steht unter Verdacht, vor der Verfolgung am Sonntag einen Einbruch verübt zu haben.