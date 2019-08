Messerattacke auf Bahnhofstoilette: Mann schwer verletzt

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Auf einer öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Bad Oeynhausen ist ein 42 Jahre alter Mann mit einem Messer angegriffen worden. Ein Unbekannter sei am Samstagmittag von hinten an ihn herangetreten und habe ihn mit Messerstichen schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer konnte sich ins Freie retten und kam in ein Krankenhaus. Der Täter sei auf der Flucht. Welches Motiv hinter dem Überfall stecken könnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa