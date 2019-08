Drei Vorfälle: Schüsse auf Häuser und Auto in Lüdinghausen

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein Unbekannter demnach durch Schüsse ein Fenster eines Mehrfamilienhauses. Am Sonntagmorgen wurde solch ein Schaden an einem weiteren Haus entdeckt. Zudem nahm der Unbekannte in der Nacht zu Montag ein Auto unter Beschuss. Dabei zerbrach die Heckscheibe. Zudem entstand eine Delle in der Beifahrertür. Die Polizei sucht nach Hinweisen.