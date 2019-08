Uedem/Kleve (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem Unfall nahe der Gemeinde Uedem (Kreis Kleve) tödlich verletzt worden. Der Fahrer prallte am späten Montagabend auf den Anhänger eines Traktors, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Seine Maschine geriet daraufhin in Brand. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa