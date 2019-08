Aktionäre zögern bei Angebot zur Metro-Übernahme

Düsseldorf (dpa) - Kurz vor Ende der Bieterfrist haben sich bislang nur wenige Investoren für die Annahme des Angebots von Milliardär Daniel Kretinsky für den Handelskonzern Metro entschieden. Damit droht das Bieterkonsortium EPGC an der Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent zu scheitern. Zum 5. August konnte EPGC lediglich rund 36,5 Prozent der Aktien einsammeln, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Darunter sind unter anderem die Anteile des Metro-Großaktionärs Haniel. Die Annahmefrist läuft an diesem Mittwoch um Mitternacht aus.

Von dpa