Spielzeug-Lagerhalle im Münsterland abgebrannt

Ahlen (dpa/lnw) - Ein großes Feuer in der Lagerhalle eines Spielzeughändlers hat im münsterländischen Ahlen am Dienstag einen Schaden von geschätzt fünf Millionen Euro angerichtet. «Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde die gesamte Feuerwehr Ahlen alarmiert», hieß es in einer Mitteilung der Einsatzkräfte. Zudem unterstützten Kräfte aus Nachbarorten die Feuerwehr bei dem Einsatz in einem Gewerbegebiet. Teile des Dachs seien eingestürzt, berichtete ein Sprecher. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei nicht.

Von dpa