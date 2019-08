Großhändler warnt vor womöglich verdorbenem Trockenfisch

Ostercappeln (dpa) - Nach einer lebensbedrohlichen Vergiftung warnt der niedersächsische Ozean Fischgroßhandel vor dem Verzehr bestimmter von dem Großhandel vertriebener Trockenfischprodukte. Wie das Unternehmen am Dienstag in Ostercappeln mitteilte, geht es um Trockenfisch der Arten Plötze - unausgenommen sowie ausgenommen -, Karausche, Flussbarsch, Forelle, Hecht, alle getrocknet und gesalzen, die insbesondere in russischen Einkaufsmärkten angeboten werden. Es sei nicht auszuschließen, dass durch das Essen des Trockenfisches beim Menschen die lebensbedrohliche Vergiftung Botulismus ausgelöst wird.

Von dpa