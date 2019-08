Unbekannter raubt Kiosk in Oberhausen aus

Oberhausen (dpa/lnw) - Mit einer Pistole in der Hand hat ein Mann in Oberhausen einen Kiosk ausgeraubt. Er habe von der 49 Jahre alten Kiosk-Inhaberin Bargeld und Zigaretten verlangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mit diversen Zigarettenschachteln sei er dann auf einem Fahrrad geflüchtet.