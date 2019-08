Essen (dpa) - Beim Chemikalienhändler Brenntag hinterlässt die konjunkturelle Abschwächung in Folge der Handelskonflikte deutliche Spuren. Der Umsatz legte im zweiten Quartal nur dank positiver Währungseffekte um 1,2 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte.

Von dpa