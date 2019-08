Bahnhof Unna: Entwarnung nach Fund verdächtiger Gegenstände

Unna (dpa/lnw) - Wegen verdächtiger Gegenstände auf dem Bahnsteig ist der Zugverkehr in Unna am Mittwochmorgen stundenlang unterbrochen worden. Entschärfer der Bundespolizei rückten aus und konnten kurz darauf Entwarnung geben: «Gegenstände haben sich als ungefährlich herausgestellt», twitterte die Polizei Unna am Morgen. Zuvor waren zwei Gegenstände gefunden und der Bahnverkehr unterbrochen worden. Eine Polizeisprecherin bestätigte Informationen des «Westfälischen Anzeigers», wonach es sich ersten Informationen zufolge um eine Gasflasche und ein Gepäckstück gehandelt habe.

