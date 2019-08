Ex-Freundin bedroht: Gericht ordnet Psychiatrie für Mann an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Er soll seine Ex-Freundin mehr als ein Jahr lang terrorisiert haben: Im Fall eines jungen Mannes aus Remscheid hat das Landgericht Düsseldorf dessen dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Unmittelbar nach dem Urteil am Montagabend sei der 22-Jährige in die LVR-Klinik nach Essen gebracht worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Der Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft 66 Straftaten vorgeworfen hatte, sei wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen worden. Laut einem Gutachter sei er paranoid-schizophren und leide unter krankhaften Wahnvorstellungen.

Von dpa