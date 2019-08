Einbrecher misshandeln Pflegebedürftigen: Täter rief Polizei

Winterberg (dpa/lnw) - Ein pflegebedürftiger 69-Jähriger ist in Winterberg in seiner Wohnung von drei Einbrechern misshandelt worden. Sie waren am Montagmorgen mit Hilfe eines gestohlenen Schlüssels in die Wohnung gekommen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Sie hätten den Mann geschubst, ihn mit einer Softairpistole bedroht und ihm Haarspray ins Gesicht gesprüht. Sie hätten Bargeld und andere Wertsachen gefordert. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Tatverdächtig sind drei 22 und 23 Jahre alte Männer aus Grevenbroich und Winterberg. Ermittelt wird unter anderem wegen schweren Raubes. Die drei kamen in Untersuchungshaft.

Von dpa