Essen (dpa/lnw) - Unbekannte Einbrecher haben in Essen einen 90-Jährigen in dessen Wohnung bewusstlos geschlagen. Der Mann war am frühen Mittwochmorgen nach Hause gekommen. Dabei wurde er von zwei oder drei maskierten Männern überrascht, die bereits in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus waren, wie die Polizei Essen berichtete.

Von dpa