Ein Jahr nach Einsturz in Genua: «NRW-Brücken sind sicher»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der Landesbetrieb Straßenbau hält ein Brückenunglück wie vor einem Jahr im italienischen Genua in Nordrhein-Westfalen für unwahrscheinlich. «Die Autobahnbrücken in Nordrhein-Westfalen sind sicher», erklärte Straßen.NRW-Direktorin Elfriede Sauerwein-Braksiek am Mittwoch anlässlich des bevorstehenden Jahrestages am 14. August. In den vergangenen zwölf Monaten sei man aufgrund des Unglücks zwar sensibler geworden. Dennoch gelte: «Einen solchen Unfall wird es nach menschlichem Ermessen bei uns nicht geben.» Vor einem Jahr war ein großer Abschnitt der viel befahrenen Morandi-Brücke in Genua eingestürzt, als es heftig geregnet hatte. 43 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Brücke war mehr als 50 Jahre alt.

