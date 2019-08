Experten: Gefängnisse brauchen mehr Schutz vor Islamisten

Ratingen (dpa/lnw) - Die deutschen Haftanstalten müssen nach Experten-Einschätzung mehr Vorkehrungen gegen radikalisierte Islamisten treffen. Angesichts der zu erwartenden Rückkehrer aus dschihadistischen Kampfgebieten sei Deutschland nicht hinreichend vorbereitet, sagte der Bielefelder Konfliktforscher Andreas Zick am Donnerstag bei einem Expertenaustausch in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, die in der Nachbarstadt Ratingen angesiedelt ist.

Von dpa