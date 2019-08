Software-Umstellung: kein Bargeld bei zwei Ruhrpott-Banken

Duisburg (dpa/lnw) - Wegen einer Software-Umstellung können Volksbank-Kunden in Teilen des Ruhrgebiets an diesem Wochenende an ihren üblichen Geldautomaten kein Bargeld abheben. Ab Freitag 12 Uhr gehe das System offline, um den technischen Wechsel zu ermöglichen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Auch Kontoauszugsdrucker und Online-Banking sind nicht benutzbar. Zuvor hatte die «WAZ» berichtet. Spätestens am Montagmorgen soll wieder alles laufen.

Von dpa