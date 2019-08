Kind bei Fahrt auf Sommerrodelbahn schwer verletzt

Olsberg (dpa/lnw) - Auf der Sommerrodelbahn in Olsberg sind am Donnerstagabend zwei Schlitten kollidiert. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es sei in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Schlitten seien zur polizeilichen Untersuchung beschlagnahmt worden. Genaue Angaben zum Unfallhergang und zu möglichen weiteren Beteiligten oder zum Alter des Kindes machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa