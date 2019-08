Autofahrer wendet in Rettungsgasse: Polizei ermittelt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in einem Stau in Dortmund einfach gewendet und ist durch die Rettungsgasse zurückgefahren. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben vom Freitag gegen den Fahrer, der in dem Stau nach einem schweren Unfall mit drei Verletzten offenbar nicht warten konnte. Ein Feuerwehrmann, der nicht im Einsatz war und ebenfalls im Stau stand, fotografierte demnach den zurückfahrenden Wagen und ließ das Bild den Ermittlern zukommen. Weitere Details zu dem Fahrer nannte eine Polizeisprecherin zunächst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.