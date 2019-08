Pokalderby: Paderborn-Trainer warnt vor Rödinghausen

Paderborn (dpa) - SC Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat seine Mannschaft ausdrücklich vor dem Pokalgegner SV Rödinghausen gewarnt. «Das ist ein harter Gegner, da kommt viel auf uns zu», sagte der 47-Jährige am Freitag vor dem ostwestfälischen Pokalderby zwischen dem Tabellenführer der Regionalliga West und dem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. «Wir haben uns das erarbeitet, dass wir mittlerweile als Favorit in so ein Spiel gehen. Aber Fakt ist: Das kann eine enge Partie werden», meinte Baumgart.

Von dpa