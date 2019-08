SPD-Chef Hartmann unterstützt Mützenich-Kandidatur

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Sebastian Hartmann unterstützt die Kandidatur von Rolf Mützenich für den Fraktionsvorsitz der Sozialdemokraten im Bundestag. Als kommissarischer Chef habe er in kürzester Zeit deutliche Akzente gesetzt und das Profil der SPD-Bundestagsfraktion geschärft, erklärte Hartmann am Freitag in Düsseldorf. Sein Weg, die Fraktion in dieser Phase eng in Diskussionsprozesse einzubeziehen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, sei genau das, was die SPD jetzt brauche.

Von dpa