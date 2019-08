Falscher Sohn bringt 85-Jährige um ihr Erspartes

Braunschweig (dpa/lni) - Um eine 85-Jährige in Braunschweig um ihr Erspartes zu bringen, hat sich ein Betrüger am Telefon kurzerhand als ihr Sohn ausgegeben. Er benötige eine größere Summe Bargeld, die er aber nicht selbst abholen könne, habe der Unbekannte am Telefon gesagt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die ältere Dame legte daraufhin all ihr Erspartes zusammen und drückte den Umschlag auf der Straße einem ihr unbekannten Mann mittleren Alters in die Hand. Der Trickbetrüger lief zu Fuß davon.

Von dpa