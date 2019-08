Serie von Schüssen im Kreis Coesfeld weitet sich aus

Coesfeld (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat seit dem vergangenen Wochenende viermal in Senden und achtmal in Lüdinghausen im Münsterland auf Autos und Häuser geschossen. Die Ermittler gehen von einer «Serie von zwölf Sachbeschädigungen» aus, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Während der Täter noch immer nicht gefunden wurde, konnte inzwischen die Tatwaffe ermittelt werden.

Von dpa