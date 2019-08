Aktionstag: 200 000 Kippen in der Innenstadt gesammelt

Das Wegschnippen einer Zigarette ist eine Ordnungswidrigkeit - das NRW-Umweltministerium empfiehlt ein Bußgeld von bis zu 100 Euro. Diese Empfehlung ist für Kommunen nicht bindend. Aktuell variieren die Bußgelder in den NRW-Städten zwischen 10 Euro in Düsseldorf, bis 25 Euro in Dortmund, 30 Euro in Aachen, 50 Euro in Münster und 60 Euro in Bielefeld.