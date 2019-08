Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Moers (dpa/lnw) - In Moers ist ein Radfahrer von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Freitagabend, als ein Autofahrer trotz roter Ampel über eine Kreuzung fuhr, wie die Polizei mitteilte. Dort erfasste er den 67 Jahre alten Radfahrer und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Radler wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am späten Abend starb.

Von dpa