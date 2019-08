Polizeihund spürt Einbrecher neben 150 Mülltonnen auf

Selm (dpa/lnw) - Ein Polizeihund hat in Selm auf dem Gelände eines Recyclinghofs einen Einbrecher aufgespürt. Der Mann habe sich neben etwa 150 Mülltonnen in einer Ecke versteckt, teilte die Polizei am Samstag in Unna mit. Zuvor hatten Polizisten am Freitagabend in der Dunkelheit das Gelände vergeblich durchsucht. Bei dem Einsatz des Hundes erlitt der Mann leichte Bisswunden.

Von dpa