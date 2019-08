A30 nach Auffahrunfall stundenlang einseitig gesperrt

Riemsloh (dpa/lni) - Nach einem Auffahrunfall mit drei Verletzten ist die A30 an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Richtung der Niederlande für mehrere Stunden gesperrt worden. In der Nacht zum Sonntag war ein 35-Jähriger mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Bruchmühlen und Riemsloh auf den Wagen einer 28 Jahre alten Frau aufgefahren, wie die Polizei Osnabrück mitteilte. Der Mann wurde schwer verletzt, die Frau und ihr 27-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Weil die Autos laut Polizei auch gegen die Leitplanke gestoßen waren, dauerte die Beseitigung der vielen Trümmer bis zum frühen Sonntagmorgen. Erst kurz nach 2.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Zeitweise hatte sich der Verkehr den Angaben zufolge auf drei Kilometer Länge gestaut.

Von dpa