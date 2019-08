Vier Lastwagen brennen in Industriegebiet

Kalkar (dpa/lnw) - In einem Industriegebiet in Kalkar sind zwei Lastwagen ausgebrannt und zwei weitere Lkw von dem Feuer stark beschädigt worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, waren Anwohner in der Nacht zum Sonntag von mehreren kleinen Explosionen - verursacht von geplatzten Reifen - geweckt worden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten zwei Lastwagen in Flammen gestanden. Das Feuer habe auf zwei weitere parkende Lastwagen übergegriffen. Brandursache und Höhe des Schadens sind nach Polizeiangaben noch unklar. Kurz zuvor waren die Feuerwehrleute bereits zu einem brennenden Auto im gleichen Stadtteil gerufen worden.

Von dpa