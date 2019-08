Unfallverursacher auf A30 war betrunken

Melle (dpa) - Der 35-Jährige, der auf der Autobahn 30 am späten Samstagabend einen Auffahrunfall verursacht hat, war betrunken. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten einen Wert von mehr als 1,6 Promille bei dem Mann fest, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Bei dem Unfall an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Richtung der Niederlande waren drei Menschen verletzt worden. Der Autobahnabschnitt war für vier Stunden gesperrt.

Von dpa