Zwergflusspferd-Dame lebt seit 45 Jahren im Duisburger Zoo

Duisburg (dpa/lnw) - Bananen, Möhren, gekochte Kartoffeln, frisches Gras - und alles lecker angerichtet: Zwergflusspferd-Dame «Quirle» lebt seit 45 Jahren im Duisburger Zoo und hat deshalb als Geschenk eine riesige Veggie-Torte bekommen. Das Tier war in den Zoo am 11. August 1974 eingezogen, wie der Zoo am Montag berichtete. Weil das genaue Geburtsdatum nicht bekannt ist, wurde der Einzug in den Zoo als Ehrentag festgehalten - in diesem Jahr fiel er auf den vergangenen Sonntag.

Von dpa