Unfall mit fünf Lkw bei Solingen: Fahrer eingeklemmt

Solingen (dpa/lnw) - Bei einer Karambolage von fünf Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Solingen in Richtung Oberhausen ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Montagnachmittag in seinem Lastwagen eingeklemmt, konnte jedoch befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Wie genau es zu dem Auffahrunfall kam, blieb zunächst unklar. Die Fahrbahn der A3 wurde zeitweise voll gesperrt, bevor der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte. Autofahrer müssten dort am Nachmittag weiterhin mit Verzögerungen rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa