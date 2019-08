Denkmaltag am 8. September: Thema sind revolutionäre Ideen

Bundesweit können in 2500 Städten und Gemeinden rund 8000 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten besichtigt werden, davon rund 1200 in Nordrhein-Westfalen. Eröffnet wird der Denkmaltag in diesem Jahr in Ulm, wo am Münsterplatz die spätmittelalterliche Kirche und die moderne Architektur des Stadthauses zusammentreffen. Im vorigen Jahr kamen 3,5 Millionen Besucher zu dem Aktionstag, der seit 1993 immer am zweiten Sonntag im September veranstaltet wird.

Bundesweit können dann viele Gebäude oder Anlagen besichtigt werden, die sonst für die Öffentlichkeit nicht geöffnet sind. Die private Stiftung will damit Aufmerksamkeit für die Denkmalpflege schaffen.