Missbrauchsverdacht: Anklage gegen Physiotherapeuten

Der Fall war im April 2019 bekannt geworden und hatte nach dem Missbrauchsfall Lügde für Empörung auch in der Politik gesorgt. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) räumte auch in diesem Fall Fehler bei der Polizei ein. Die Ermittlungen waren nur mit massiven Verzögerungen vorangekommen. Drei Durchsuchungsversuche der Polizei scheiterten. Erst der vierte Anlauf Anfang März war erfolgreich - rund 16 Monate nach dem ersten Hinweis auf die Fotos, die der Physiotherapeut in seiner Praxis bei Behandlungen von Kindern gemacht haben soll.