BVB leiht spanisches Mittelfeld-Talent Gómez an Huesca aus

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund leiht den spanischen U19-Europameister Sergio Gómez an SD Huesca aus. Das 18 Jahre alte Mittelfeldtalent spielt befristet für die kommende Saison bei dem spanischen Zweitligisten, wie der BVB am Montagabend mitteilte. Über eine Kaufoption verfügt Huesca nicht. Gómez war Anfang 2018 aus der U19 des FC Barcelona nach Dortmund gewechselt, kam zuletzt aber vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.