Spielautomaten-Diebe machten rumpelnd auf sich aufmerksam

Herne (dpa/lnw) - Zwei alkoholisierte Männer haben in der Nacht zu Dienstag in Herne unfreiwillig laut auf einen ungewöhnlichen Diebstahl aufmerksam gemacht. Mit Hilfe eines Rollwagens schoben ein 24-Jähriger und ein bislang unbekannter Mittäter einen Spielautomaten durch die Stadt, den sie zuvor aus einer Spielhalle entwendet haben sollen, wie die Polizei berichtete. Ein Zeuge war auf die beiden Männer aufmerksam geworden und hatte die Polizei kontaktiert. Die beiden Tatverdächtigen flohen, als der Automat vom Wagen fiel. Der 24-Jährige konnte anschließend festgenommen werden, die Suche nach dem Mittäter dauert an.

Von dpa